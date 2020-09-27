وحققت أزارينكا، التي بلغت نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز هذا العام، فوزاً في منتهى السهولة على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 6-1 و6-2 لكنها احتجت على برودة الطقس وابقائها على أرضية الملعب لفترة طويلة.

وهطلت الأمطار في المجموعة الأولى وسط حرارة متدنية في العاصمة الفرنسية بلغت 10 درجات مئوية قبل أن يتوقف اللعب بعد مرور 15 دقيقة.

وقالت أزارينكا "الأمر أصبح سخيفاً. لا أستطيع الانتظار على أرضية الملعب وسط حرارة متدنية بهذا الشكل. أنا أعيش في فلوريدا واعتدت على المناخ الحار" مشيرة إلى أن البرد والأمطار قد يؤديان الى اصابات خطيرة لا سيما بأنها ومنافستها تعرضتا للانزلاق أكثر من مرة خلال مواجهتهما.

وشرحت ما حصل بقولها "بعد فترة التوقف الطويل، طُلب مني إذا ما كنت أريد الانتظار لفترة أطول لأن التوقعات كان تظهر اشتداد هطول الأمطار فجاوبت على الفوز (طبعا لا). لم أكن أرى الفائدة من البقاء على أرضية الملعب في هذه الظروف لا سيما انه كان بالإمكان اصابتي بنزلة برد".

وأضافت "ثمة أوقات يمكن أن نلجأ فيها إلى حلول أكثر ذكاء مما حصل".





