نادال يستهل حملته بقوة

ولم يجد نادال الذي تحضر بأفضل طريقة لهذه البطولة المحببة على قلبه من خلال فوزه بدورتي برشلونة وروما المقامتين أيضاً على ملاعب ترابية، صعوبة كبرى في تحقيق فوزه الـ101 في رولان غاروس مقابل هزيمتين فقط بتغلبه على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-3 و6-2 و7-6 (7-3).

ويلتقي نادال، الساعي الى الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه حالياً مع غريمه السويسري روجيه فيدرر (20 لكل منهما)، في الدور التالي الفرنسي ريشار غاسكيه الذي خسر جميع مبارياته الـ16 السابقة ضد الإسباني.

وبعدما بدا في طريقه لفوزه سهل بحسمه المجموعتين الأولى والثانية من دون مقاومة تذكر، وجد نادال نفسه متخلفاً في الثالثة 2-4 بعدما خسر الشوط السادس على إرساله، ثم 2-5 و3-5 قبل أن يعود بخبرته من بعيد وصولاً الى فرض شوط فاصل حسمه 7-3 بعدما تقدم فيه 6-1، منهياً اللقاء في ساعتين و23 دقيقة.

وقال نادال "كانت مباراة صعبة ضد لاعب جيد مثل أليكسي. بالنسبة لي، من المميز دائماً أن ألعب هنا"، مضيفاً "كنت محظوظاً في المجموعة الثالثة، لا أعلم كيف (عاد من بعيد)".

وكان الروسي أندري روبليف السابع أبرز ضحايا اليوم الثالث من البطولة الفرنسية، إذ خرج اللاعب الذي أقصى نادال من دورة مونتي كارلو للماسترز قبل أن يخسر النهائي أمام اليوناني ستيفانوس تسيبتسيباس، من الدور الأول على يد الألماني يان-لينارد شتروف بالخسارة أمامه 3-6 و6-7 (6-8) و6-4 و6-3 و4-6.