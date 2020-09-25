نادال يدرك صعوبة الفوز برولان غاروس ويرد على دجوكوفيتش



وقال نادال الذي يفضل الأجواء الدافئة وأرضيات رملية سريعة: "تحتاج إلى طاقة للتعامل مع كل الظروف".



وتابع: "أحاول أن أتحلى بالإيجابية رغم أني أعرف أنّ الأجواء ليست مثالية بالنسبة لي وربما تكون كذلك للمنافسين ويتعيّن أن أكون في أفضل حالاتي لتصبح لدي فرصة".

”مضيفاً: "لكن ما يشعرني بالراحة أننا جميعاً نمر بعام صعب وأسعى للاستمتاع مجدداً في رولان غاروس وأن أقاتل قدر الإمكان على الوصول للنهائي".

وغاب نادال الذي يبتعد بلقب كبير واحد عن روجر فيدرر صاحب الرقم القياسي للرجال برصيد 20 لقباً في البطولات الكبرى عن أميركا المفتوحة بسبب الوباء وخسر في دور الثمانية لبطولة الأساتذة في روما أمام الأرجنتيني دييغو شوارتزمان.

وكانت بطولة روما الأولى لنادال بعد فترة التوقف الطويلة بسبب الجائحة وقال نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالمياً إنّها أظهرت أن غريمه يمكن هزيمته على الملاعب الرملية.

وقال نادال ردا على تعليق دجوكوفيتش: "كلامه صحيح بنسبة مئة في المئة، خسرت كثيراً على الملاعب الرملية، هزمني في الكثير من المناسبات، لكني حققت نجاحات كثيرة أيضاً على هذه النوعية من الملاعب".

وتابع: "ستكون الظروف هنا أكثر صعوبة في تاريخ مشاركاتي في رولان غاروس من عدة جوانب، الكرة مختلفة تماماً وبطيئة جداً والأجواء باردة".