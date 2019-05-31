نادال يتخطى عقبة غوفان ويعبر للدور الرابع

وتغلّب نادال على غوفان بنتيجة 6-1، 6-3، 4-6، و6-3، وتمكن الإسباني الباحث عن تعزيز رقمه القياسي في رولان غاروس والفوز بلقبها للمرة الثانية عشرة من تخطي عتبة البلجيكي المصنف 27، في ساعتين و49 دقيقة، وتصدى بشكل فعال لمحاولة غوفان العودة بعد انتزاعه المجموعة الثالثة.

وبعدما تمكن البلجيكي من كسر إرسال نادال في المجموعة الثالثة والتقدم 5-4، وحسمها لصالحه في الشوط التالي من أول فرصة أتيحت له، ليخسر نادال أول مجموعة له في رولان غاروس منذ ربع نهائي 2018.

لكن "الماتادور" عاد وفرض إيقاعه في المجموعة الرابعة، وفاز بها رافعا سجله المذهل في رولان غاروس إلى 89 فوزا مقابل خسارتين فقط.

وقال نادال "دافيد لاعب جيد جدا. بدأت المباراة بمستوى جيد (...) بعد ذلك، في المجموعة الثالثة، لعب بشكل جيد جدا".

ويلاقي نادال في الدور المقبل الأرجنتيني خوان إيغناسيو لونديرو المصنف 78 عالميا، والذي تغلب على الفرنسي الشاب كورنتان موتيه (20 عاما ومصنف 110) بصعوبة 2-6، 6-3، 6-4، 5-7 و6-4.