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بطولة أمم أوروبا 2020
رولان غاروس

ميدفيديف يسير بثبات في بطولة رولان غاروس

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تجاوز الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا بداية بطيئة قبل فوزه على الأميركي تومي بول 3-6 و6-1 و6-4 و6-3 اليوم الأربعاء، ليصعد للدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

AFP

وبعد خسارته المجموعة الافتتاحية، هيمن ميدفيديف على الثانية بعدما كسر إرسال منافسه مبكّرا ليتقدّم 3-صفر، ثم بعدها حسم اللاعب الروسي 12 بين آخر 14 نقطة في المجموعة ليدرك التعادل 1-1.  

وكسر ميدفيديف إرسال منافسه الأميركي مرتين في المجموعة الثالثة ليتقدّم قبل أن يرسل بشكل رائع ليحسم شوطا في 53 ثانية دون حصول منافسه على أي نقطة.  

وكسر بول إرسال ميدفيديف مرتين في المجموعة الرابعة وتصدّى لنقطة للفوز بالمباراة من خلال تقدّم ذكي على الشبكة، لكن اللاعب الروسي حافظ على توازنه ليحسم الفوز بالمباراة بضربة خلفية قوية.  

ويلتقي الروسي في الدور الثالث مع الأميركي الآخر المصنف 32 في الدورة رايلي أوبيلكا.

رولان غاروس دانييل ميدفيديف تومي بول
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