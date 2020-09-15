موراي يشارك ببطاقة دعوة في رولان غاروس

وخرج موراي (33 عاماً) عن المئة الأوائل في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين بسبب العمليات الجراحية التي خضع لها في الورك والتي أرغمته على إعلان اعتزاله مطلع العام الماضي قبل ان يعدل عن قراره ويحاول العودة الى قمة مستوياته.

وتخطى موراي الدور الأول قبل أن يخسر أمام الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم في الثاني في بطولة فلاشينغ ميدوز التي كانت مشاركته الاولى في احدى البطولات الاربع الكبرى منذ بطولة استراليا المفتوحة عام 2019.

وباستثناء موراي المصنف 110 عالمياً، منح منظمو رولان غاروس بطاقات الدعوة الاخرى للاعبين فرنسيين فقط.

ولدى السيدات، تقدمت الكندية أوجيني بوشار، المصنفة خامسة سابقاً والـ167 حالياً، قائمة اللاعبات المدعوات للمشاركة في البطولة الى جانب البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا التي بلغت ربع نهائي أميركا المفتوحة الأسبوع الماضي.



