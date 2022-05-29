ليلى فرنانديز تبلغ ربع نهائي رولان غاروس لأول مرة في مسيرتها

وكانت فرنانديز لفتت الانظار العام الماضي ببلوغها المباراة النهائيm لبطولة فلاشينغ ميدوز قبل ان تخسر امام البريطانية ايما رادوكانو.

وقال فرنانديز "كانت المباراة معقدة. أماندا لاعبة جيدة لكنني سعيدة بالفوز".

وتلتقي فرنانديز في ربع النهائي مع الإيطالية مارتينا تريفيزان الفائزة على البيلاروسية الياكساندرا ساسنوفيتش 7-6 (12-10).

وتلتقي فرنانديز في ربع النهائي مع الايطالية مارتينا تريفيزان الفائزة على البيلاروسية الياكساندرا ساسنوفيتش 7-6 (12-10) و7-5.

وبلغت الأميركية الشابة كوكو غوف (18 عاماً) الدور ربع النهائي أيضاً بفوزها على البلجيكية إيليز مرتنس 6-4 و6-0.

ووجدت الأميركية مقاومة كبيرة من منافستها في المجموعة الأولى التي استمرت زهاء ساعة قبل أن تفوز بها 6-4 ثم أجهزت تماماً عليها بحسمها المجموعة الثانية من دون ان تخسر اي شوط.

وقالت غوف "اشعر بثقة بنفسي وبلعبي. لدي شعور بانني أتطور من مباراة إلى أخرى. أريد الاستمتاع بالمباريات وأبذل قصارى جهدي".

وكانت غوف برزت إلى الأضواء عام 2019 عندما بلغت الدور ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون وكانت لا تزال في الخامسة عشرة من عمرها.

