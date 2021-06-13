كرايتشيكوفا تكمل ثنائية لقبي الزوجي والفردي

أكملت التشيكية باربورا كرايتشيوكوفا المتوجة السبت بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى في فئة الفردي، الثنائية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بتتويجها الاحد بلقب الزوجي مع مواطتنتها كاتيرينا سينياكوفا، لتصبح أول لاعبة تحقق هذا الانجاز في باريس منذ الفرنسية ماري بيرس عام 2000.

وتفوق الثنائي التشيكي في المباراة النهائية على البولندية ايغا شفيونتيك حاملة لقب رولان غاروس في الفردي العام الفائت والاميركية بيتاني ماتيك-ساندز 6-4، 6-2.

وهذا اللقب الثالث لكرايتشيكوفا وسينياكوفا في منافسات الزوجي في البطولات الكبرى بعد رولان غاروس وويمبلدون الانكليزية عام 2018، علمًا بأنهما حققتا سويًا اللقب ايضًا في باريس في فئة الناشئات عام 2013.

وأصبحت كرايتشيكوفا التي أسقطت الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا في نهائي الفردي السبت، أول لاعبة تحقق ثنائية في البطولات الكبرى منذ الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس في ويمبلدون عام 2016.