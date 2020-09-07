قوانين جديدة في رولان غاروس بسبب فيروس كورونا

تقام بطولة رولان غاروس الفرنسية، إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وفق قاعدة قوانين جديدة فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على غرار قدرة استيعابية للملاعب لا تتعدى 11500 مشاهد في اليوم، وفرض إقامة جبرية على جميع اللاعبين في فندقين.

وكان من المقرر أن تقام البطولة الفرنسية في أواخر أيار/ مايو الماضي كثاني البطولات الأربع الكبرى، غير أن وباء كورونا أرجأها إلى فصل الخريف، لتقام بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة المقامة حالياً في نيويورك خلف أبواب موصدة.

وكشف الاتحاد الفرنسي للعبة الإثنين عن رزمة جديدة من القوانين التي ترعى بطولة رولان غاروس بسبب "كوفيد-19"، محدداً الحد الأقصى للمشجعين في الملاعب بـ11500 في اليوم بعد أن كان 20 ألفا. كما يتوجب على جميع اللاعبين أن يقيموا في فندقين تم اختيارهما حصرا من قبل المنظمين.

وأكد المدير العام للاتحاد الفرنسي جان-فرانسوا فيلوت أن المجمع الرياضي الذي يستقبل البطولة بين 21 أيلول/ سبتمبر و11 تشرين الاول/أكتوبر، سيُقَسَم إلى "ثلاثة مواقع مستقلة عن بعضها البعض وغير متصلة ببعضها من ناحية استقبال الجماهير"، وذلك من أجل احترام مقياس العدد المحدد من قبل السلطات المحلية بـ 5 آلاف شخص مخولين الدخول إلى كل موقع.

في المقابل، قال مدير الدورة غي فورجيه أن جميع اللاعبين سيخضعون لفحص كورونا "فور وصولهم وسيحصلون على تصريح المشاركة فور صدور أول نتيجة سلبية للفحص"، مضيفاً "سيخضعون (اللاعبون واللاعبات) لفحص ثان ضمن نطاق 72 ساعة، وآخر ثالث بعد خمسة ايام، ورابع بعد الفترة ذاتها طالما ما زالوا يشاركون في البطولة".

