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دوري أبطال أوروبا
رولان غاروس

فيروس كورونا: لا نية لتأجيل أو إلغاء بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب

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أعلن منظمو بطولة رولان غاروس الفرنسية أنهم لا يفكرون في "تأجيل أو إلغاء" ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، لكنهم "يدرسون سيناريوهات مختلفة" للبطولة المقرر إقامتها في أيار/مايو المقبل، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يضرب العالم، وفق ما أفادوا لوكالة فرانس برس الجمعة.

AFP

واتخذت السلطات الفرنسية قرار إلغاء كل المناسبات في الأماكن المغلقة التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص من أجل تجنب انتشار الفيروس، ما يعني أن  البطولة التي تقام في الهواء الطلق بين 24 أيار/مايو والسابع من حزيران/يونيو على الملاعب الترابية غير معنية بهذا القرار.

وقال جان فرانسوا فيلوت مدير عام الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب "نحن في موقع مساحته 13 هكتارا ما يسمح بتنظيم تدفق المشجعين بطريقة مختلفة كليا عن ملاعب كرة القدم".

ويدرس المنظمون توزيع "المعقم والكمامات" إضافة إلى "إلغاء التذاكر التي يحملها أشخاص من المناطق الموبوءة" كإجراءات محتملة من أجل "تقليل خطر العدوى".

وأكد فيلوت أن السقف الجديد الذي وضع في ملعب "فيليب شاترييه" الرئيسي لن يجعل منه "مكانا مغلقا"، معتبرا أنه "حتى مع سقف مغلق، ملعب فيليب شاترييه هو ملعب في الهواء الطلق. إنه مغطى، ولكن هناك مساحات بين المدرجات والسقف ما لا يجعله مكانا مقفلا".

ووفقا لآخر التقارير الرسمية الصادرة الجمعة، لقي تسعة أشخاص حتفهم جراء فيروس كورونا في فرنسا فيما أصيب 577.

وحققت بطولة رولان غاروس العام الماضي حضورا جماهيريا قياسيا في تاريخها خلال أسبوعين بلغ 520 ألف مشجع.
 

رولان غاروس
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