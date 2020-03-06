فيروس كورونا: لا نية لتأجيل أو إلغاء بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب

واتخذت السلطات الفرنسية قرار إلغاء كل المناسبات في الأماكن المغلقة التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص من أجل تجنب انتشار الفيروس، ما يعني أن البطولة التي تقام في الهواء الطلق بين 24 أيار/مايو والسابع من حزيران/يونيو على الملاعب الترابية غير معنية بهذا القرار.

وقال جان فرانسوا فيلوت مدير عام الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب "نحن في موقع مساحته 13 هكتارا ما يسمح بتنظيم تدفق المشجعين بطريقة مختلفة كليا عن ملاعب كرة القدم".

ويدرس المنظمون توزيع "المعقم والكمامات" إضافة إلى "إلغاء التذاكر التي يحملها أشخاص من المناطق الموبوءة" كإجراءات محتملة من أجل "تقليل خطر العدوى".

وأكد فيلوت أن السقف الجديد الذي وضع في ملعب "فيليب شاترييه" الرئيسي لن يجعل منه "مكانا مغلقا"، معتبرا أنه "حتى مع سقف مغلق، ملعب فيليب شاترييه هو ملعب في الهواء الطلق. إنه مغطى، ولكن هناك مساحات بين المدرجات والسقف ما لا يجعله مكانا مقفلا".

ووفقا لآخر التقارير الرسمية الصادرة الجمعة، لقي تسعة أشخاص حتفهم جراء فيروس كورونا في فرنسا فيما أصيب 577.

وحققت بطولة رولان غاروس العام الماضي حضورا جماهيريا قياسيا في تاريخها خلال أسبوعين بلغ 520 ألف مشجع.

