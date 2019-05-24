غراند سلام تاريخي لدجوكوفيتش يهدده نادال وفيدرر

في ثاني البطولات الكبرى عام 2016، أكمل دجوكوفيتش المصنف الأول عالمياً حالياً، "غراند سلام" كرة المضرب، عندما توّج على الملاعب الفرنسية بلقب أضافه إلى الألقاب الثلاثة الأخرى التي حملها توالياً: ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية في 2015، وبطولة أستراليا المفتوحة في مطلع 2016.

في 2019، يدخل الصربي وفي حوزته أيضاً الألقاب الثلاثة بعد فترة تمكن فيها من العودة إلى صدارة التصنيف العالمي والألقاب الكبيرة، وآخرها تتويج سابع بلقب بطولة أستراليا في ملبورن مطلع عام 2019.

لكن صاحب 15 لقباً في البطولات الكبرى، سيكون أمام تحدٍ كبير في رولان غاروس يمثله نادال المصنف ثانياً عالمياً و"سيد" الملاعب الترابية ورولان غاروس حيث توج بـ 11 لقباً (رقم قياسي)، وفيدرر العائد إلى البطولة الفرنسية التي أحرز لقبها مرة وحيدة في 2009، لمشاركة أولى منذ عام 2015.

وعلى رغم تتويج نادال بـ17 لقباً كبيراً، وفيدرر بـ20 (الرقم القياسي)، لكن أيّاً منهما لم يتمكن خلال مسيرته من جمع الألقاب الكبرى الأربعة في الوقت ذاته، ويعد هذا الإنجاز نادر الحدوث في فردي الرجال، إذ لم يحققه سوى الأميركي دون بادج (1938)، والأسترالي رود لايفر (1962 و1969)، ما يضع دجوكوفيتش أمام فرصة أن يصبح ثاني لاعب في التاريخ والأول منذ خمسة عقود، يجمع الألقاب الأربعة للمرة الثانية.

لكن دجوكوفيتش التي أتمّ الأربعاء الثانية والثلاثين من العمر، يقلل من شأن فرصته بجمع الألقاب الأربعة، علماً بأنّ تتويجه في فرنسا للمرة الثانية سيجعله يقطع نصف الطريق نحو نيل "غراند سلام 2019".

وبعدما خسر أمام نادال في نهائي دورة روما الأسبوع الماضي للماسترز ألف نقطة، أكد دجوكوفيتش أنّ الإسباني "هو المرشح الأوفر حظاً من دون أدنى شك، وبعده يأتي الآخرون" في رولان غاروس.

10 أعوام



بالنسبة إلى فيدرر (37 عاماً)، بقيت رولان غاروس البطولة التي أحرز لقبها مرة وحيدة فقط، في مقابل تتويجه ست مرات في أستراليا، ثماني مرات في ويمبلدون، وخمس مرات في فلاشينغ ميدوز.

هذا العام، اختار فيدرر العودة إلى الدورات الترابية، وسيشارك في رولان غاروس في الذكرى العاشرة للقبه، طامحاً إلى أن يصبح أكبر لاعب على مرّ التاريخ يحرز لقب بطولة كبرى.

لم تكن الملاعب الترابية المفضلة بالنسبة إلى السويسري، وهذا ما بدا واضحاً أيضاً في مشاركاته بالدورات على هذه الأرضية هذا العام، إذ خرج من الدور ربع النهائي في مدريد، وروما حيث انسحب بعد بلوغه قبل الدور ذاته بسبب إصابة في الساق اليمنى.

يبقى نادال في مرتبة أخرى في رولان غاروس. 11 لقباً، 86 فوزاً مقابل خسارتين فقط، وهو يدخل بطولة العام الحالي معززاً بلقب تاسع في دورة روما، وانفراد بالرقم القياسي لعدد ألقاب دورات الماسترز مع 34.

في مواجهة دجوكوفيتش على ملاعب العاصمة الإيطالية، حقق الإسباني لقبه الأول هذا العام بعدما خرج من الدور نصف النهائي في ثلاث دورات متتالية هي مونتي كارلو، برشلونة، ومدريد.



في الوقت ذاته يظهر النمساوي دومينيك تييم واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس على التوالي، وهما لاعبان أظهرا قدرتهما على حمل "شعلة" الملاعب الترابية يوم يقرر الإسباني (32 عاماً) اعتزال اللعبة.

تييم على وجه الخصوص، تمكن في مسيرته من إسقاط نادال أربع مرات على الملاعب الترابية، وهو بلغ نهائي رولان غاروس 2018 حيث لم يتمكن من التفوق على الإسباني في بطولة باتت أقرب إلى علامة تجارية مسجلة باسمه.



واعتبر فيدرر أنّ ثمّة جيل جديد من لاعبي كرة المضرب الذي ينفذون الضربات الخلفية بيد واحدة، مثل تييم الرابع عالمياً وتسيتسيباس السادس، "قادرون على مواجهة ضربات نادال" الذي يستخدم اليد اليسرى ويمتاز بتأثير الدوران السريع في ضرباته.