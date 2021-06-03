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بطولة أمم أوروبا 2020
رولان غاروس

شفيونتيك حاملة لقب رولان غاروس بسهولة إلى الدور الثالث

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بلغت إيغا شفيونتيك حاملة اللقب والمصنفة تاسعة عالميًا الدور الثالث في بطولة رولان غاروس للتنس بفوز سهل على السويدية ريبيكا بيترسون 6-1، 6-1 في ساعة تقريباً.

AFP

وتُقدم ابنة العشرين عامًا مستويات مميزة على الملاعب الترابية، إذ توجت في منتصف أيار/مايو بثاني أهم ألقابها في مسيرتها الشابة، وذلك في دورة روما، بعد فوزها الساحق على التشيكية كارولينا بليسكوفا 6-صفر و6-صفر في النهائي.

وبعد أن تجاوزت في الدور الأول في باريس السلوفينية كايا يوفان 6-صفر، 7- 5 الاثنين، تكون قد خسرت سبعة أشواط فقط في مبارياتها الثلاث الأخيرة.

وتلتقي تاليًا مع الإستونية أنيت كونتافيت، المصنفة 31 عالمياً، التي أقصت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-2، 6-صفر.

ولحقت الأميركية اليافعة كوكو غوف بالمتأهلات بفوزها على الصينية تشيانغ وانغ 6-3، 7-6 (7-1).  
                  
                  
                   
 

رولان غاروس غراند سلام إيغا شفيونتيك كوكو غوف
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