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دوري أبطال إفريقيا
رولان غاروس

شفيونتيك تنهي مغامرة غوف وتحصد لقب رولان غاروس

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أنهت النجمة البولندية شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً في كرة المضرب لدى السيدات، مغامرة منافستها الأميركية الصاعدة كوكو غوف لتتوّج بلقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

Reuters

وتمكنت شفيونتيك من فرض أفضليتها ومتابعة مستواها اللافت لتنتصر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-3 في النهائي الذي جرى اليوم السبت.

وحسمت شفيونتيك الأمور مبكراً بكسرها إرسال صاحب الـ18 عاماً في الشوط الأول والثالث من المجموعة الأولى لتتقدم 3-0 قبل أن تنهي المجموعة 6-1 خلال 33 دقيقة تقريباً.

وحافظت شفيونتيك حاملة لقب 2020 على تركيزها في المجموعة الثانية متجاوزةً تأخرها 2-0 لتتقدم 4-2 ومن ثم تفوز بالمجموعة 6-3.

ورفعت شفيونتيك (21 عاماً) رصيدها إلى 35 فوزاً متتالياً معادلة رقم الأميركية فينوس وليامس الأفضل في الألفية الثالثة.
 

 

رولان غاروس شفيونتيك كوكو غوف
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