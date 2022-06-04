شفيونتيك تنهي مغامرة غوف وتحصد لقب رولان غاروس

وتمكنت شفيونتيك من فرض أفضليتها ومتابعة مستواها اللافت لتنتصر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-3 في النهائي الذي جرى اليوم السبت.

وحسمت شفيونتيك الأمور مبكراً بكسرها إرسال صاحب الـ18 عاماً في الشوط الأول والثالث من المجموعة الأولى لتتقدم 3-0 قبل أن تنهي المجموعة 6-1 خلال 33 دقيقة تقريباً.

وحافظت شفيونتيك حاملة لقب 2020 على تركيزها في المجموعة الثانية متجاوزةً تأخرها 2-0 لتتقدم 4-2 ومن ثم تفوز بالمجموعة 6-3.

ورفعت شفيونتيك (21 عاماً) رصيدها إلى 35 فوزاً متتالياً معادلة رقم الأميركية فينوس وليامس الأفضل في الألفية الثالثة.

