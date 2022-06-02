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دوري أبطال إفريقيا
رولان غاروس

شفيونتيك تقصي كاساتكينا وتبلغ نهائي رولان غاروس

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بلغت المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك نهائي بطولة رولان غاروس للتنس بفوزها السهل على داريا كاساتكينا 6-2 و6-1 في ساعة و4 دقائق اليوم الخميس.

AFP

وقالت شفيونتيك التي بلغت النهائي الثاني لها في رولان غاروس: "أنا ممتنة كثيراً. من السهل أن تلعب مع هذا الدعم الكبير الجماهيري. من المدهش حجم التشجيع الذي حصلت عليه هذا الأسبوع".

وكانت شفيونتيك قد أحرزت خمسة ألقاب متتالية هذه السنة، بينها أربعة في بطولات الألف "دبليو تي ايه".

وتهيمن شفيونتيك على تنس السيدات هذا الموسم، خصوصاً بعد الاعتزال المفاجئ للأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً سابقاً.

وتواجه البولندية في النهائي نظيرتها الأميركية كوكو غوف الفائزة على الإيطالية مارتينا تريفيسان بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-1.

رولان غاروس إيغا شفيونتيك
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