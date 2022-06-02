شفيونتيك تقصي كاساتكينا وتبلغ نهائي رولان غاروس

وقالت شفيونتيك التي بلغت النهائي الثاني لها في رولان غاروس: "أنا ممتنة كثيراً. من السهل أن تلعب مع هذا الدعم الكبير الجماهيري. من المدهش حجم التشجيع الذي حصلت عليه هذا الأسبوع".

وكانت شفيونتيك قد أحرزت خمسة ألقاب متتالية هذه السنة، بينها أربعة في بطولات الألف "دبليو تي ايه".

وتهيمن شفيونتيك على تنس السيدات هذا الموسم، خصوصاً بعد الاعتزال المفاجئ للأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً سابقاً.

وتواجه البولندية في النهائي نظيرتها الأميركية كوكو غوف الفائزة على الإيطالية مارتينا تريفيسان بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-1.