سيرينا تبلغ ثمن نهائي رولان غاروس

وأبقت سيرينا على حلمها بمعادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في عصري الهواة والاحتراف والمسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت (24).

وتغلبت ابنة الـ39 عاماً التي تبحث عن لقبها الكبير الأول منذ 2017 حين توجت بطلة لأستراليا المفتوحة وهي حاملة بمولودتها الأولى أليكسيس أولمبيا، على مواطنتها كولنز بمجموعتين دون مقابل.

وبعدما حسمت المجموعة الأولى بسهولة، بدت سيرينا في طريقها لخسارة الثانية بعدما تخلفت 1-4 بتنازلها عن إرسالها في الشوط الرابع، لكنها استعادت توازنها وردت بالمثل في الشوط السابع ثم في التاسع، لتحسم اللقاء في ساعة و25 دقيقة.

وتلتقي سيرينا في الدور الرابع للبطولة الفرنسية التي أحرزت لقبها ثلاث مرات لكن آخرها يعود الى عام 2015، الكازخستانية إيلينا ريباكينا الحادية والعشرين التي تغلبت بدورها على الروسية إيلينا فيسنينا بسهولة 6-1 و6-4.





