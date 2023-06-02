سابالينكا تبلغ ثمن نهائي بطولة رولان غاروس

وحسمت سابالينكا المباراة أمام المصنفة 82 عالمياً بسهولة 6-2 و6-2 الجمعة، إذ لم تخسر حتى الآن أي مجموعة في النسخة الحالية، وبلغت دور الـ16 للمرة الأولى في مسيرتها.

تلتقي في الدور الرابع الفائزة بين الأميركية سلون ستيفنز (30) المتوجة سابقاً في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، والكازاخستانية يوليا بوتينتشيفا (58).

قالت اللاعبة البالغة 25 عاماً بعد فوزها: "كل دورة مختلفة، رولان غاروس مختلفة تماماً عن أستراليا، وعلى ارضية أخرى".

تابعت اللاعبة المتوجة مطلع الموسم في ملبورن: "من الجيد أن تلعب وفي رصيدك بطولة كبرى، فهذا يمنحك ثقة أكبر".

تقاسمت اللاعبتان أول أربعة أشواط، قبل أن تضرب البيلاروسية وتحسم الأشواط السبعة التالية، ثم المباراة في 67 دقيقة.

في المقابل، باتت بيغولا البالغة من العمر 29 عاماً، رابع اللاعبات من المصنفات العشر الأوليات عالمياً تودّع الملاعب الترابية الفرنسية مبكراً، بعد اليونانية ماريا ساكّاري، التشيكية بيترا كفيتوفا، والفرنسية كارولين غارسيا.

وأُقصيت الأميركية المصنفة ثالثة جيسيكا بيغولا أمام البلجيكية إليز ميرتنس 1-6 و3-6.

وستواجه ميرتنس التي فازت في أقل من ساعة و30 دقيقة، الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا (96) وصيفة نسخة 2021، الفائزة على مواطنتها أناستاسيا بوتابوفا 4-6 و6-3 و6-0.

وكانت بيغولا بلغت في النسخة الماضية ربع نهائي البطولة، قبل أن تودّع أمام شفيونتيك التي ظفرت لاحقاً باللقب.