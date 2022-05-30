زفيريف يعترض على تحيّز المنظمين لألكاراث

وعبّر زفيريف (25 عاماً) عن امتعاضه لعدم خوضه مباريات كافية على الملعب الرئيس فيليب شاترييه المجهّز بسقف قابل للطي، مقارنة مع ألكاراس.

وشعر زفيريف بالغبن قبل ربع النهائي، إذ خاض مباراة واحدة من أصل أربع حتى الآن على ملعب شاترييه.

قال اللاعب الألماني لصحافة بلاده بعد فوزه على الإسباني برنابي ساباتا ميراييس في دور الـ16: "لعبت على شاترييه مرّة، (الصربي نوفاك المصنّف أول عالمياً) دجوكوفيتش لعب مرتين، (الإسباني رافايل) نادال ثلاث مرات، على غرار ألكاراس".

تابع "بالطبع هو النجم الصاعد، الوجه الجديد للتنس ومن الجميل أن تشاهد شيئاً جديداً أيضاً، لكن في القسم المخصّص لنا من القرعة يجب أن تكون الأمور موزّعة بشكل عادل".

واعتبر زفيريف، حامل ذهبية الألعاب الأولمبية الأخيرة في الفردي، أن اللعب على شاترييه "مختلف تماماً" مقارنة بالملاعب الأخرى "هو بمثابة اللعب في قارة مختلفة".

ورأى أنه ليس منزعجاً من منح المنظمين أفضلية لحامل اللقب دجوكوفيتش أو نادال المتوج 13 مرة (رقم قياسي) في رولان غاروس "من الواضح والمحق ان يحصل رافا ونوفاك على ما يرغبان. يأتي الآن لاعب جديد يستحق الكثير من الانتباه، لكن تولّد لدي انطباع ان باقي اللاعبين تم تجاهلهم".

