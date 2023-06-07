زفيريف يتخطّى إتشيفيري ويبلغ نصف النهائي من قبل beIN SPORTS June 7, 2023 18:51 بلغ الألماني ألكسندر زفيريف الدور نصف النهائي من بطولة رولان غاروس بتغلّبه اليوم الأربعاء على الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري بثلاث مجموعات لواحدة. Reuters وجاء فوز الألماني المصنف 27 عالميًا على نظيره الأرجنتيني (49) بواقع 6-4 و3-6 و6-3 و6-4. رولان غاروس ألكسندر زفيريف توماس مارتن إتشيفيري السابق شفيونتيك بسهولة إلى المربع الذ اقرأ التالي - آخر الأحداث June 7, 2023 18:51 زفيريف يتخطّى إتشيفيري ويبلغ نصف النهائي June 7, 2023 15:41 شفيونتيك بسهولة إلى المربع الذهبي في رولان غاروس June 7, 2023 13:37 التونسية أنس جابر تغادر بطولة رولان غاروس June 6, 2023 21:52 ألكاراث يبلغ المربع الذهبي June 6, 2023 18:56 دجوكوفيتش يبلغ نصف نهائي بطولة رولان غاروس June 6, 2023 15:10 سابالينكا تصعد إلى نصف نهائي بطولة رولان غاروس June 6, 2023 13:44 موتشوفا أولى المتأهلات إلى نصف النهائي June 5, 2023 21:31 كاسبر رود إلى ربع نهائي رولان غاروس June 5, 2023 16:28 رود يمضي قدماً في رولان غاروس June 5, 2023 12:10 أنس جابر تصعد إلى ربع نهائي رولان غاروس