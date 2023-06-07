English
العربية
دوري أبطال إفريقيا
رولان غاروس

زفيريف يتخطّى إتشيفيري ويبلغ نصف النهائي

من قبل

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف الدور نصف النهائي من بطولة رولان غاروس بتغلّبه اليوم الأربعاء على الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري بثلاث مجموعات لواحدة.

Reuters

وجاء فوز الألماني المصنف 27 عالميًا على نظيره الأرجنتيني (49) بواقع 6-4 و3-6 و6-3 و6-4.

رولان غاروس ألكسندر زفيريف توماس مارتن إتشيفيري
السابق شفيونتيك بسهولة إلى المربع الذ
اقرأ
شفيونتيك بسهولة إلى المربع الذهبي في رولان غاروس
التالي
-

آخر الأحداث

>