زفيريف يتخطّى إتشيفيري ويبلغ نصف النهائي

من قبل beIN SPORTS June 7, 2023 18:51 بلغ الألماني ألكسندر زفيريف الدور نصف النهائي من بطولة رولان غاروس بتغلّبه اليوم الأربعاء على الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري بثلاث مجموعات لواحدة.