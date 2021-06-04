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بطولة أمم أوروبا 2020
رولان غاروس

زفيريف في الدور الرابع من رولان غاروس

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حجز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سادساً مقعده في الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، من دون عناء كبير بعد فوزه الجمعة على الصربي لاسلو دييري 6-2 و7-5 و6-2.

AFP


واحتاج الألماني إلى ساعتين و8 دقائق لبلوغ الدور الرابع في رولان غاروس للموسم الرابع توالياً، علماً أن أفضل نتيجة له في البطولة الفرنسية كانت بلوغه ربع النهائي في مناسبتين عامي 2018 و2019.

وبعدما أنهى المجموعة الأولى بسهولة، كاد وصيف بطل فلاشينغ ميدوز لعام 2020 أن يخسر الثانية بعدما تنازل عن إرساله مرتين، ما سمح لدييري في الحصول على ثلاث فرص لحسم المجموعة لصالحه.

لكن الألماني البالغ 24 عاماً حافظ على رباطة جأشه وأفاد من افتقاد منافسه البالغ 26 عاماً لخبرة المشاركات الكبرى ليعود من بعيد ويحسم المجموعة لصالحه 7-5، قبل أن يهيمن على الثالثة بشكل تام حاسماً إياها 6-2.

وقال زفيريف بعد اللقاء: "ليس من السهل أن تعود كل يوم بهذه الطريقة (في إشارة الى تخلفه في المجموعة الثانية 3-5). بمواجهة لاعب مثل لاسلو، كان يتوجب أن أرفع مستواي وأن ألعب أفضل مما فعلت في الدورين الأولين".

والعقبة التالية في وجه تحقيق حلم اللقب الكبير سيكون الياباني المخضرم كي نيشيكوري الذي حجز بطاقته إلى الدور الرابع من دون أن يكمل مباراته مع السويسري هنري لارسون الذي انسحب في بداية المجموعة الثانية بعدما خسر الأولى 5-7.

وفي أبرز النتائج الأخرى، انتهى مشوار النروجي الشاب كاسبر رود، ابن الـ22 عاماً والمصنف 15  بخسارته أمام الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش 6-7 (3-7) و6-2 و6-7 (6-8) و6-صفر و5-7.

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