رولان غاروس: لوكونت "من الأفضل الإلغاء"

ونقلت البطولة الفرنسية التي تقام عل ملاعب ترابية من اواخر ايار/مايو الحالي الى ايلول/سبتمبر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولم يستبعد الاتحاد المحلي اقامتها من دون جمهور.

وعلق لوكونت الذي بلغ نهائي رولان غاروس عام 1988، على هذا الأمر لقناة "ليكيب" التلفزيونية بقوله "اعتقد بان إقامة رولان غاروس من دون جمهور لا يهم أحد لا سيما شركات الرعاية".

وأضاف "يأمل الاتحاد الفرنسي بأن تقام رولان غاروس خلال بضعة أشهر في ظروف طبيعية (...) لكن اقامتها وراء أبواب موصدة، كلا. بالنسبة إلي، من الافضل أن تُلغى والعودة عام 2021 مع موسم حقيقي".

ولم يستبعد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب برنار جيوديسيلي إقامة رولان غاروس من دون جمهور وقال لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية الاسبوعية "لا نستبعد اي خيار. رولان غاروس هي أولا وأخيرا قصة مباريات ولاعبين. هناك بطولة تقام في الملعب وأخرى تقام على شاشات التلفزة".

وتابع "الملايين من المشاهدين حول العالم ينتظرون. تنظيم البطولة وراء أبواب موصدة يسمح لبعض النماذج التجارية كحقوق النقل التلفزيوني (تساهم بثلث الايرادات) أن تنطلق. لا يمكن عدم النظر الى هذه المسألة".

وأدى انتشار وباء "كوفيد-19" الى توقف نشاط الكرة الصفراء حول العالم منذ 13 اذار/مارس ولن يستأنف الا في 13 تموز/يوليو على الأقل.

واضطر منظمو بطولة ويمبلدون الى الغاء نسخة هذا العام وهو ما يحصل للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية، ويحوم الشك حول اقامة بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في الفترة من 31 اب/اغسطس الى الثالث عشر من ايلول/سبتمبر، على ان يبت المنظمون بمصيرها في منتصف حزيران/يونيو.