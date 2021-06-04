English
العربية
بطولة أمم أوروبا 2020
رولان غاروس

رولان غاروس: عبور يسير لنادال

من قبل

واصل الإسباني رافاييل نادال في يوم عيد ميلاده الخامس والثلاثين مسعاه نحو تتويج رابع عشر في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وعبر بسهولة إلى الدور الثالث.

AFP


وحقق نادال المصنف ثالثًا عالمياً انتصاره السابع عشر من أصل 17 مواجهة جمعته بريشار غاسكيه بنتيجة 6-صفر، 7-5، 6-2، ليقصي آخر فرنسي من منافسات الرجال هذا العام.

وقال نادال الطامح للقبه الحادي والعشرين في البطولات الكبرى للانفراد بالرقم القياسي على حساب فيدرر "أعتقد أنني أديت أداءًا رائعًا في المجموعة الأولى، لم يكن ريشار سيئًا ولكني لم أفقد الكرات ولعبت جيدًا".

وتابع "المجموعة الثانية كانت مختلفة ولم أرسل جيدًا...وأنا سعيدٌ كوني فزت بها 7-5 ومن بعدها أعتقد أني سيطرت قليلا على الأمور".

ويلتقي الـ"ماتادور" في الدور الثالث مع البريطاني كاميرون نوري (45 عالميًا).
                  

رولان غاروس رافاييل نادال ريشار غاسكيه
السابق شفيونتيك حاملة لقب رولان غاروس
اقرأ
شفيونتيك حاملة لقب رولان غاروس بسهولة إلى الدور الثالث
التالي

آخر الأحداث

>