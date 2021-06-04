رولان غاروس: عبور يسير لنادال



وحقق نادال المصنف ثالثًا عالمياً انتصاره السابع عشر من أصل 17 مواجهة جمعته بريشار غاسكيه بنتيجة 6-صفر، 7-5، 6-2، ليقصي آخر فرنسي من منافسات الرجال هذا العام.

وقال نادال الطامح للقبه الحادي والعشرين في البطولات الكبرى للانفراد بالرقم القياسي على حساب فيدرر "أعتقد أنني أديت أداءًا رائعًا في المجموعة الأولى، لم يكن ريشار سيئًا ولكني لم أفقد الكرات ولعبت جيدًا".

وتابع "المجموعة الثانية كانت مختلفة ولم أرسل جيدًا...وأنا سعيدٌ كوني فزت بها 7-5 ومن بعدها أعتقد أني سيطرت قليلا على الأمور".

ويلتقي الـ"ماتادور" في الدور الثالث مع البريطاني كاميرون نوري (45 عالميًا).

