رولان غاروس: دجوكوفيتش يتخطّى بيرانكيس دون عناء



وضرب دجوكوفيتش (34 عاما)، حامل لقب رولان غاروس 2016 والباحث عن لقبه التاسع عشر في البطولات الكبرى، مع الإيطالي الواعد لورنتسو موزيتي المصنف 76 عالميا.

قال دجوكوفيتش بعد تأهله في غضون تسعين دقيقة "قد يبدو الأمر سهلا من الوهلة الأولى، لكن الوضع لم يكن كذلك".

تابع وصيف العام الماضي "كانت الظروف مختلفة، ارتداد الكرة كان منخفضا لذا يتوجب عليك التأقلم وهذا جزء من العمل".

وستكون مهمة "نولي" التالية مواجهة موزيتي (19 عاما) المصنف 76 عالميا والذي ضرب 50 كرة ناجحة أمام مواطنه ماركو تشيكيناتو (3-6 و6-4 و6-3 و3-6 و6-3).

وقال موزيتي "تدربت مع نوفاك، لذا أعرف قليلا طريقة لعبه. لن يكون هناك ضغوط، لكن هذا ما عملت لأجله منذ طفولتي. حان وقت الحقيقة".