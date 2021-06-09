رولان غاروس: تسيتسيباس يقصي مدفيديف لمواجهة زفيريف

ويلتقي تسيتسيباس في نصف النهائي الرابع له في الغراند سلام الألماني ألكسندر زفيريف السادس.

وبعدما توقف مشواره عند الدور الأول في جميع مشاركاته الأربع السابقة في البطولة الفرنسية، كان مدفيديف يمني النفس بالذهاب حتى النهاية والفوز بلقبه الأول الكبير وتعويض سقوطه في المتر الأخير عامي 2019 في فلاشينغ ميدوز وهذا العام في أستراليا المفتوحة.

لكن الروسي البالغ 25 عاماً فشل في تكرار الفوز الذي حققه هذا العام على تسيتسيباس في نصف نهائي أستراليا المفتوحة، ومني بهزيمته الثانية فقط أمام اليوناني البالغ 22 عاماً من أصل ثماني مواجهات بينهما.

وضرب تسيتسيباس الذي لم يسبق له أن ذهب أبعد من نصف النهائي في الغراند سلام، بقوة منذ البداية حيث حقق الفارق في المجموعة الأولى خلال الشوط الرابع حين انتزعه على إرسال منافسه الروسي، وكان ذلك كافياً للسير به الى بر الأمان، حاسماً إياه 6-3.

ثم كرر اليوناني الأمر في المجموعة الثانية حين كسر إرسال مدفيديف في الشوط الثالث ليتقدم 2-1 ثم 3-1، لكن الأخير تدارك الوضع ونجح في كسر إرسال منافسه للمرة الأولى في اللقاء خلال الشوط السادس مدركاً التعادل 3-3.

ثم نجح كل لاعب في الحفاظ على إرساله حتى احتكما الى شوط فاصل أنهاه تسيتسيباس لصالحه أيضاً 7-3.

لكن مدفيديف رفض الاستسلام وبقي في أجواء المواجهة بكسره إرسال منافسه في الشوط الخامس من المجموعة الثالثة ليتقدم 3-2 ثم 4-2، إلا أن الأخير رد في الشوط الثامن وانتزعه من الروسي ليعادل 4-4 قبل أن ينجح في حسم الأمور لصالحه في الشوط الثاني عشر بانتزاعه من المصنف ثانياً، منهياً اللقاء في ساعتين و19 دقيقة.