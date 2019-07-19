العربية
English
Français
كأس أمم إفريقيا 2019
رولان غاروس

رولان غاروس: تاتيشفيلي تستعيد جائزتها المالية

من قبل

استعادت الأميركية آنا تاتيشفيلي جائزتها المالية الناجمة عن مشاركتها في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة لهذا العام وقدرها 46 ألف يورو، بعد أن جردت منها لأنها "لم تلعب بمستوى المعايير الاحترافية"، وذلك بحسب ما أعلنت الجمعة.

Reuters

وقالت الأميركية البالغة من العمر 29 عاماً في حسابها على تويتر "ألغى مجلس إدارة الغراند سلام العقوبة التي فرضت علي في بطولة فرنسا المفتوحة لعام 2019، مقراً بأني لعبت +باحتراف من البداية حتى النقطة الأخيرة+ وأعاد لي جميع أموال الجائزة التي كسبتها".

وخسرت تاتيشفيلي، العائدة إلى المشاركة الشهر الماضي لخوض بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس بعد غيابها لمدة 31 شهراً عن الملاعب بسبب إصابة خطيرة في كاحلها وخضوعها لعمليات جراحية متعددة، مباراتها في الدور الأول أمام اليونانية ماريا ساكاري صفر-6 و1-6 في 55 دقيقة فقط.

وقرّر المنظمون حرمانها من الجائزة المالية الناجمة عن مشاركتها في الدور الأول، معتبرين أنها لم تلعب بمستوى المعايير الاحترافية.

واستأنفت الجورجية الأصل ما اعتبرته "العقوبة الظالمة والتمييزية"، مشيرة إلى أنّ لاعب ذكر شارك في تصفيات بطولة فرنسا المفتوحة خسر في 43 دقيقة لكنه لم يعاقب.

وأعربت تاتيشفيلي: "عن امتناني لجميع الذين وقفوا بجانبي، بما في ذلك فريقي القانوني... أنا سعيدة للغاية بتسوية مسألة أدائي وباستطاعتي المضي قدماً في مسيرتي في كرة المضرب، متحمسة للعودة إلى المنافسة".
 

رولان غاروس
السابق نادال فاز برولان غاروس متغلباً
اقرأ
نادال فاز برولان غاروس متغلباً على الألم
التالي

آخر الأحداث