رولان غاروس: تاتيشفيلي تستعيد جائزتها المالية

وقالت الأميركية البالغة من العمر 29 عاماً في حسابها على تويتر "ألغى مجلس إدارة الغراند سلام العقوبة التي فرضت علي في بطولة فرنسا المفتوحة لعام 2019، مقراً بأني لعبت +باحتراف من البداية حتى النقطة الأخيرة+ وأعاد لي جميع أموال الجائزة التي كسبتها".

وخسرت تاتيشفيلي، العائدة إلى المشاركة الشهر الماضي لخوض بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس بعد غيابها لمدة 31 شهراً عن الملاعب بسبب إصابة خطيرة في كاحلها وخضوعها لعمليات جراحية متعددة، مباراتها في الدور الأول أمام اليونانية ماريا ساكاري صفر-6 و1-6 في 55 دقيقة فقط.

وقرّر المنظمون حرمانها من الجائزة المالية الناجمة عن مشاركتها في الدور الأول، معتبرين أنها لم تلعب بمستوى المعايير الاحترافية.

واستأنفت الجورجية الأصل ما اعتبرته "العقوبة الظالمة والتمييزية"، مشيرة إلى أنّ لاعب ذكر شارك في تصفيات بطولة فرنسا المفتوحة خسر في 43 دقيقة لكنه لم يعاقب.

وأعربت تاتيشفيلي: "عن امتناني لجميع الذين وقفوا بجانبي، بما في ذلك فريقي القانوني... أنا سعيدة للغاية بتسوية مسألة أدائي وباستطاعتي المضي قدماً في مسيرتي في كرة المضرب، متحمسة للعودة إلى المنافسة".

