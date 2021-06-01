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بطولة أمم أوروبا 2020
رولان غاروس

رولان غاروس: بارتي تعاني قبل بلوغ الدور الثاني

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عانت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً في ظهورها الأول على ملاعب رولان غاروس منذ تتويجها باللقب عام 2019، وذلك بفوزها الصعب على الأميركية برناردا بيرا 6-4 و3-6 و6-2 الثلاثاء في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب.

AFP

وفضلت الأسترالية عدم الدفاع عن لقبها العام الماضي بسبب مخاوف الإصابة بفيروس كورونا، منهية موسمها بشكل مبكر.

لكنها حققت بداية قوية للموسم الجديد بإحرازها لقب دورات يارا فالي كلاسيك، ميامي وشتوتغارت قبل أن تحل في العاصمة الفرنسية لمحاولة الفوز بلقبها الكبير الثاني بعد الذي أحرزته على هذه الملاعب عام 2019 على حساب التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.

وبعد حسمها المجموعة الأولى بسهولة نسبية الثلاثاء على ملعب "فيليب شارتييه"، عانت الأسترالية البالغة 25 عاماً في المجموعة الثانية واستدعت المعالج الفيزيائي.

وحلت بارتي في العاصمة الفرنسية مع إصابة في ساقها، تضاف الى إصابة في أسفل عضلات البطن دفعت الى الانسحاب من دورة روما قبل أسبوعين.

لكنها حافظت على هدوئها وتحاملت على أوجاعها وحققت الفارق في المجموعة الثالثة الحاسمة حين كسرت إرسال منافستها الأميركية لتتقدم 4-2، ما فتح الباب أمامها لحجز بطاقتها الى الدور الثاني حيث تلتقي البولندية ماغدا لينيت أو الفرنسية المشاركة ببطاقة دعوة كلوي باكيه.

وتوجهت بارتي بـ"شكراً إلى المشجعين. بوجودكم، الأمر أكثر جمالاً!"، في إشارة منها لعودة الجمهور إلى الملاعب في بطولة فرنسا بعدما غاب الموسم الماضي عن جميع الملاعب بعد استئناف المنافسات إثر توقف لأشهر طويلة بسبب تداعيات "كوفيد-19".

رولان غاروس آشلي بارتي فيروس كورونا
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