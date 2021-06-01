رولان غاروس: بارتي تعاني قبل بلوغ الدور الثاني

وفضلت الأسترالية عدم الدفاع عن لقبها العام الماضي بسبب مخاوف الإصابة بفيروس كورونا، منهية موسمها بشكل مبكر.

لكنها حققت بداية قوية للموسم الجديد بإحرازها لقب دورات يارا فالي كلاسيك، ميامي وشتوتغارت قبل أن تحل في العاصمة الفرنسية لمحاولة الفوز بلقبها الكبير الثاني بعد الذي أحرزته على هذه الملاعب عام 2019 على حساب التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.

وبعد حسمها المجموعة الأولى بسهولة نسبية الثلاثاء على ملعب "فيليب شارتييه"، عانت الأسترالية البالغة 25 عاماً في المجموعة الثانية واستدعت المعالج الفيزيائي.

وحلت بارتي في العاصمة الفرنسية مع إصابة في ساقها، تضاف الى إصابة في أسفل عضلات البطن دفعت الى الانسحاب من دورة روما قبل أسبوعين.

لكنها حافظت على هدوئها وتحاملت على أوجاعها وحققت الفارق في المجموعة الثالثة الحاسمة حين كسرت إرسال منافستها الأميركية لتتقدم 4-2، ما فتح الباب أمامها لحجز بطاقتها الى الدور الثاني حيث تلتقي البولندية ماغدا لينيت أو الفرنسية المشاركة ببطاقة دعوة كلوي باكيه.

وتوجهت بارتي بـ"شكراً إلى المشجعين. بوجودكم، الأمر أكثر جمالاً!"، في إشارة منها لعودة الجمهور إلى الملاعب في بطولة فرنسا بعدما غاب الموسم الماضي عن جميع الملاعب بعد استئناف المنافسات إثر توقف لأشهر طويلة بسبب تداعيات "كوفيد-19".