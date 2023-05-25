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دوري أبطال أوروبا
رولان غاروس

رولان غاروس: انسحاب الإسبانية بادوسا بسبب الإصابة

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أعلنت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة ثانية عالمياً سابقاً والـ29 حالياً، الخميس انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى التي تبدأ الأحد على ملاعب رولان غاروس، بسبب الإجهاد.

Reuters


وكتبت اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها: "في روما عانيت من شعر بسبب الإجهاد في العمود الفقري"، مضيفةً أنها لن تكون قادرة على اللعب بشكل تنافسي "لأسابيع عدة".

وتابعت: "إنّه نبأ سيئ جداً بعد بداية صعبة للموسم بسبب الإصابات".

وغابت بادوسا على الخصوص عن بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، في كانون الثاني/يناير الماضي بسبب إصابة في الفخذ. ثم أقصيت من الدور الأول في دورتي الدوحة ودبي.

فازت بادوسا بمباراة واحدة فقط في دورة إنديان ويلز الأميركية، والأمر ذاته في دورة ميامي، قبل أن تصل إلى ربع النهائي في دورات تشارلستون الأميركية وشتوتغارت الألمانية، وخرجت من ثمن نهائي دورة مدريد قبل أن تبلغ ربع نهائي دورة روما الأسبوع الماضي.

وحققت بادوسا أفضل نتيجة لها في البطولات الأربع الكبرى حتى الآن في رولان غاروس عندما بلغت ربع النهائي في عام 2021.

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