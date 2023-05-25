رولان غاروس: انسحاب الإسبانية بادوسا بسبب الإصابة



وكتبت اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها: "في روما عانيت من شعر بسبب الإجهاد في العمود الفقري"، مضيفةً أنها لن تكون قادرة على اللعب بشكل تنافسي "لأسابيع عدة".

وتابعت: "إنّه نبأ سيئ جداً بعد بداية صعبة للموسم بسبب الإصابات".

وغابت بادوسا على الخصوص عن بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، في كانون الثاني/يناير الماضي بسبب إصابة في الفخذ. ثم أقصيت من الدور الأول في دورتي الدوحة ودبي.

فازت بادوسا بمباراة واحدة فقط في دورة إنديان ويلز الأميركية، والأمر ذاته في دورة ميامي، قبل أن تصل إلى ربع النهائي في دورات تشارلستون الأميركية وشتوتغارت الألمانية، وخرجت من ثمن نهائي دورة مدريد قبل أن تبلغ ربع نهائي دورة روما الأسبوع الماضي.

وحققت بادوسا أفضل نتيجة لها في البطولات الأربع الكبرى حتى الآن في رولان غاروس عندما بلغت ربع النهائي في عام 2021.