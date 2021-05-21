رولان غاروس: الرومانية هاليب تعلن انسحابها لعدم تعافيها من الإصابة

كتبت اللاعبة المتوجة أيضا بلقب بطولة ويمبلدون 2019 الجمعة "للأسف، يحتاج التمزق في ربلة ساقي اليسرى إلى مزيد من الوقت ليتعافى والجدول الزمني قصير"، في إشارة إلى انطلاق البطولة الفرنسية في 30 الشهر الحالي.

وكانت هاليب البالغة 29 عاماً قد تعرّضت للإصابة في الدور الثاني من دورة روما في 12 أيار/مايو الجاري، خلال مواجهة الألمانية أنجليك كيربر.

تابعت هاليب، المصنفة أولى عالمياً سابقاً "هذا القرار الصحيح والوحيد الذي يمكن أن أتخذه. يحزنني التفكير في الغياب عن باريس، لكني سأركز طاقتي على التعافي والبقاء متفائلة والعودة بأسرع وقت بطريقة آمنة. رولان غاروس 2022، أنا قادمة لأجلك! إلى اللقاء".

ولطالما تألقت الرومانية على الملاعب الترابية لرولان غاروس، حيث أحرزت اللقب مرّة وبلغت النهائي ثلاث مرات في ثانية البطولات الأربع الكبرى في الكرة الصفراء.