رود وزفيريف إلى الدور الثاني من بطولة رولان غاروس

وتأهل رود بفوزه السهل على السويدي إلياس يمر المتأهل من التصفيات 6-4، 6-3، 6-2.

وبلغ الألماني ألكسندر زفيريف، العائد إلى البطولة بعد انتكاسة العام الماضي، الدور الثاني بفوزه على الجنوب إفريقي لويد هاريس 7-6 (8/6)، 7-6 (7/0)، 6-1.

ووصل زفيريف (27 عالميًا) العام الماضي إلى نصف النهائي حيث تعرض لإصابة قوية في الكاحل ضد الإسباني رافايل نادال في مباراة مثيرة للغاية كانت النتيجة تشير فيها الى 7-6 و6-6 بعد ثلاث ساعات من اللعب.

اضطر الى الانسحاب وهو على العكازات قبل ان يخضع لعملية جراحية أبعدته عن الملاعب لاشهر عدة ولم يستعد منذ حينها مستوياته المعهودة.

قال المصنف ثانيًا عالميًا سابقًا بعد الفوز "من الجميل جدًا أن أعود بعد العام الماضي، إنها بطولة أصريت على خوضها في روزنامتي، أردت حقًا أن ألعب هنا وأؤدي جيدًا. أنا أقدر الترحيب الحار".

يلعب تاليًا مع السلوفاكي أليكس مولكان الفائز على الفرنسي أوغو غاستون 6-1، 7-6 (7/4)، 6-4.

