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دوري أبطال أوروبا
رولان غاروس

دجوكوفيتش يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح

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عبر الصربي نوفاك دجوكوفيتش حامل اللقب إلى الدور الثالث في بطولة رولان غاروس ‌للتنس اليوم الأربعاء بفوزه السهل على السلوفاكي أليكس مولكان بثلاث مجموعات نظيفة.

AFP

وتغلّب الصربي المصنف الأول عالمياً على منافسه السلوفاكي بواقع 6-2 و6-3 و7-6 (7/4).

وكان دجوكوفيتش يواجه مولكان الذي يتدرب منذ فتر وجيزة مع مدرب الصربي سابقاً ماريا فايدا، وسيلتقي في الدور التالي مع السلوفيني الياز بيديني.

وقال دجوكو بعد المباراة "كان الأمر ممتعاً حقاً اللعب على ملعب سوزان لينغلن. لا أملك الكثير من الفرص للعب هنا".

وأضاف "شعرت بالمساندة. كانت الأجواء معقدة بسبب الرياح القوية من مختلف الجوانب وبالتالي كان علي أن أكون صبوراً وفي كامل تركيزي".

وختم "لدي احترام كبير لأليكس فهو اختصاصي على هذه النوعية من الملاعب".

رولان غاروس دجوكوفيتش
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