دجوكوفيتش يعبر دون عناء إلى ثاني أدوار رولان غاروس

وفاز دجوكوفيتش حامل اللقب على الياباني في المجموعة الأولى 6-3 وفي الثانية 6-1 وفي الثالثة 6-0 ليعبر دون عناء إلى الدوري الثاني.

واحتاج اللاعب الصربي، الذي أكمل 35 عاماً يوم الأحد، إلى أقل من ساعتين ليهزم اللاعب الياباني المصنف 99 عالمياً في أول بطولة كبرى يخوضها هذا العام بعد ترحيله من أستراليا المفتوحة.

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور المقبل مع السلوفاكي أليكس مولكان أو الأرجنتيني فيديريكو كوريا.

وقال دجوكوفيتش للصحفيين "أنا سعيد بأدائي اليوم. عانيت للتأقلم في المجموعة الأولى. إنه لاعب سريع جدا. المجموعة الأولى كانت متكافئة لكني عبرت بسهولة في المجموعتين الثانية والثالثة. أتوقع دائما الكثير من نفسي لكنها بداية جيدة جدا".

وعن إمكانية مشاركته في بطولة ويمبلدون الذي يحمل لقبها، قال الصربي: "نعم أنوي الذهاب إلى ويمبلدون" ، وذلك في أعقاب قرار رابطتي المحترفين "أيه تي بي" والمحترفات "دبليو تي أيه" تعليق توزيع نقاط التصنيف في البطولة الإنكليزية، رداً على قرار منظمي ثالثة البطولات الكبرى بحظر مشاركة الروس والبيلاروس بسبب غزو أوكرانيا.