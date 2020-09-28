تييم يجتاز عقبة تشيليتش بسهولة ويبلغ الدور الثاني

وكان تييم تغلب على الألماني ألكسندر زفيريف في نهائي مثير في نيويورك تخلف فيه بمجموعتين قبل أن يخرج فائزاً بخمس مجموعات، محققاً أول القابه الكبيرة في مسيرته علماً بأنه خسر نهائي رولان غاروس بالذات مرتين امام الإسباني رافايل نادل في العامين الماضيين، ونهائي أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الاول عالميا.

ولم ترحم القرعة تييم لأنها أوقعته في الدور الأول أمام تشيليتش الفائز ببطولة أميركا المفتوحة عام 2014، لكن النمساوي اجتاز الامتحان باقتدار.

وقال تييم "الفترة الزمنية التي فصلت بين فلاشينغ ميدوز ورولان غاروس (اسبوعان) قصيرة جداً، لكني أعشق هذه البطولة، انه الغراند سلام المفضل لدي وكنت أريد الاستعداد جيدا لخوضها".

وأضاف "انا سعيد جدا لأدائي في الدور الأول" متطرقا الى الفوارق باللعب على ملاعب صلبة واخرى ترابية في فترة قصيرة بالاضافة الى الاجواء المناخية الباردة في العاصمة الفرنسي في الايام الحالية.وكشف تييم بانه خلافاً للاعبين آخرين فإنه يعشق اللعب في درجات حرارة متدنية وقال في هذا الصدد "اعشق اللعب عندما تكون تتراوح درجة الحرارة بين 10 و15 درجة مئوية". وتابع "يذكرني الامر بدورات الشباب في النمسا، انا احبذ عندما لا تكون ارضية الملعب سريعة لان ذلك يمنحني الوقت الكافي للعب من الجزء الخلفي للملعب".

ويلتقي تييم في الدوري المقبل مع الأميركي جاك سوك.

