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دوري أبطال أوروبا
رولان غاروس

تييم وخاتشانوف في ربع النهائي

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سيكون اختبار تييم القادم صعباً عندما يلتقي مع خاتشانوف في ربع نهائي رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

Reuters

وانتهى مشوار الفرنسي غايل مونفيس بعد خسارته أمام النمسوي تييم المصنف رابعاً ووصيف النسخة الأخيرة 6-4 و6-4 و6-2.

وضرب تييم 27 كرة ناجحة فيما ارتكب مونفيس 33 خطأ مباشراً، وهذه السنة الثالثة توالياً يغيب عن ربع النهائي اللاعبون الفرنسيون.
                  
ويلتقي تييم (25 عاماً) في ربع النهائي الرابع توالياً في باريس الروسي كارن خاتشانوف العاشر والفائز على الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الثامن 7-5 و6-3 و3-6 و6-3.

خوان مارتن دل بوترو دومينيك تييم
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