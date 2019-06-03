تييم وخاتشانوف في ربع النهائي

وانتهى مشوار الفرنسي غايل مونفيس بعد خسارته أمام النمسوي تييم المصنف رابعاً ووصيف النسخة الأخيرة 6-4 و6-4 و6-2.



وضرب تييم 27 كرة ناجحة فيما ارتكب مونفيس 33 خطأ مباشراً، وهذه السنة الثالثة توالياً يغيب عن ربع النهائي اللاعبون الفرنسيون.



ويلتقي تييم (25 عاماً) في ربع النهائي الرابع توالياً في باريس الروسي كارن خاتشانوف العاشر والفائز على الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الثامن 7-5 و6-3 و3-6 و6-3.