تشيليتش يتجاوز روبليف بعد مباراة ماراثونية

وبات تشيليتش (33 عاماً)، الفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2014، خامس لاعب عامل يصل إلى المربع الذهبي في البطولات الأربع الكبرى بعد كل من السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش والاسكتلندي أندي موراي. كما أصبح أول لاعب كرواتي يحقق هذا الانجاز.

وبعدما فاز على روسي آخر دانييل مدفيديف، المصنف ثانياً عالمياً، في الدور السابق، وجه العملاق الكرواتي (1.98 م) أمام روبليف 88 ضربة ناجحة، منها 33 ارسالاً ساحقاً (مقابل 71 خطأ مباشراً)، من أجل أن يفرض نفسه في أول "سوبر تاي بريك" (من 10 نقاط) على الملعب الرئيسي لرولان غاروس بعد 4 ساعات و10 دقائق.

أقرّ اللاعب الكرواتي بعد الفوز "أنا متعب من الناحية النفسية. عندما تلعب لفترة طويلة، هناك دائماً تقلبات".

وتابع متحدثاً عن منافسه "لعب أندري بشكل جيد. اليوم كان يومي. لم يحالفه الحظ".

ويخوض تشيليتش الجمعة سادس نصف نهائي له في الـ "غراند سلام"، حيث حقق 3 انتصارات مقابل هزيمتين، والأول له منذ قرابة 4 أعوام ونصف العام وتحديداً منذ بطولة أستراليا 2018 في طريقه إلى النهائي (خسر أمام فيدرر).

