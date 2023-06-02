بيغولا تودّع منافسات بطولة رولان غاروس مبكّراً

من قبل AFP June 2, 2023 14:03 أُقصيت اللاعبة الأميركية المصنفة ثالثة عالمياً جيسيكا بيغولا من بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها في الدور الثالث الجمعة أمام البلجيكية إليز ميرتنس (28) 1-6 و3-6.