English
العربية
الدوري الأوروبي
رولان غاروس

بيغولا تودّع منافسات بطولة رولان غاروس مبكّراً

من قبل

أُقصيت اللاعبة الأميركية المصنفة ثالثة عالمياً جيسيكا بيغولا من بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها في الدور الثالث الجمعة أمام البلجيكية إليز ميرتنس (28) 1-6 و3-6.

Reuters

وستواجه ميرتنس التي فازت في أقل من ساعة و30 دقيقة، لاعبة روسية في دور الـ16، إما أناستاسيا بافليوتشينكوفا أو أناستاسيا بوتابوفا.

بدورها بلغت الروسية داريا كاساتكينا الدور الرابع بتغلبّها على الأميركية بيتون ستيرنس بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-0 و6-1.

                  
                  
 

رولان غاروس داريا كاساتكينا جيسيكا بيغولا إليز ميرتنس
السابق أنس جابر تتخطى دودين في رولان
اقرأ
أنس جابر تتخطى دودين في رولان غاروس
التالي
-

آخر الأحداث

>