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دوري أبطال أوروبا
رولان غاروس

بليسكوفا تمضي قدماً في رولان غاروس

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تأهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثانية عالميا بسهولة للدور الثالث من بطولة رولان غاروس الفرنسية، بفوزها الأربعاء على السلوفاكية كريستينا كوسوفا بمجموعتين 6-2 و6-2.

Reuters

وتلتقي التشيكية التي بلغت نصف نهائي البطولة الفرنسية عام 2017، في الدور المقبل مع الكرواتية بترا مارتيتش (مصنفة 31) الفائزة على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش (53) بسهولة أيضا 6-2 و6-1.

وتخوض بليسكوفا رولان غاروس هذا العام بثقة كبيرة بعدما توجت الأسبوع قبل الماضي في دورة روما، وقد أنهت المباراة الثانية ضد كوسوفا (مصنفة 203) بأقل من ساعة، على غرار الأولى ضد الأميركية ماديسون برينغل (6-2 و6-3) الأحد الماضي في الدور الأول.

وتأهلت وصيفة بطلة العام الماضي الأميركية سلون ستيفنز المصنفة سابعة إلى الدور الثالث بفوزها على الإسبانية سارة سوريبس تورمو 6-1 و7-6 (7-3)، وستقابل السلوفينية بولونا هرسوغ التي أقصت الأميركية جنيفر برادي 6-3 و6-7 (8-10) و6-4.

وبدورها بلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا التاسعة، الدور الثالث دون أن تلعب بانسحاب مواطنتها كاترينا كوزلوفا، وضربت موعدا مع بطلة 2016 الإسبانية غاربيني موغورتسا الـ 19 والتي تغلبت على السويدية يوهانا لارسون 6-4 و6-1.

 

كارولينا بليسكوفا رولان غاروس
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