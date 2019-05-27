برتنز بسهولة إلى الدور الثاني

وكانت برتنز (27 عاماً) الفائزة بدورة مدريد الشهر الحالي، قد بلغت نصف نهائي رولان غاروس عام 2016، وستقابل في الدور المقبل السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا التي أخرجت الفرنسية أليزيه كورنيه اليوم أيضاً بفوزها عليها 6-4 و6-3.

وفي مباراة ثانية، سقطت الدنماركية كارولاين فوزنياكي الثالثة عشرة عند الحاجز الأول وخرجت على يد الروسية المغمورة فيرونيكا كودرميتوفا الـ 68 وذلك بهزيمتها 6-صفر و3-6 و3-6.

وشكت فوزنياكي في الفترة الأخيرة من الإصابات فانسحبت من الدور الأول في دورة مدريد بسبب آلام في الظهر، ثم من دورة روما بسبب إصابة في الساق اليسرى.

وتخوض كودرميتوفا (22 عاما) منافسات المسابقة للمرة الأولى بعدما فشلت في العامين الماضيين في عبور التصفيات والتأهل إلى الجدول النهائي للبطولة.

وفي أبرز مباريات المصنفات، فازت البريطانية جوهانا كونتا الـ 26 على الألمانية أنطونيا لوتنر 6-4 و6-4، فيما خرجت الألمانية جوليا غورغيس الثامنة عشرة على يد الإستونية كايا كانيبي 5-7 و1-6.