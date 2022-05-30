الروسية كاساتكينا إلى ربع نهائي رولان غاروس

واستغلت الروسية الأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها منافستها (30 عالمياً) لتحسم النتيجة في ساعة و20 دقيقة وتلتقي في الدور التالي مواطنتها فيرونيكا كودرميتوفا التي قلبت تخلفها امام الأميركية ماديسون كيز لتخرج فائزة 1-6 و6-3 و6-1.

وقالت كاساتكينا التي بلغت الدور ربع النهائي في بطولة غراند سلام للمرة الاولى منذ 2018 "انا متحمسة لخوض الدور ربع النهائي بغض النظر عن هوية منافستي".

واضافت "عام 2018، لم أكن ناضجة من الناحيتين الفنية والتكتيكية، ومنذ تلك الفترة تعلّمت الكثير ولا انوي تكرار الاخطاء ذاتها".

وكانت كاساتكينا حلّت بين اللاعبات المصنفات العشر الأوليات قبل أربع سنوات عندما بلغت الدور ربع النهائي في رولان غاروس وويمبلدون قبل ان يتراجع مستواها.

ولم تخسر الروسية (25 عاماً) أي مجموعة في البطولة الحالية حتى الآن.

وفي المباراة الثانية، حققت كيز التي بلغت أدوار متقدمة في البطولات الكبرى سابقا (نصف نهائي رولان غاروس عام 2018 واستراليا المفتوحة عامي 2015 و2017 ونهائي فلاشينغ ميدوز عام 2017)، انطلاقة قوية بحسمها المجموعة الأولى بسهولة بالغة 6-1 في اقل من 30 دقيقة.

لكن كودرميتوفا الاختصاصية في مباريات الزوجي انتفضت في المجموعة الثانية وفازت بها 6-3 قبل ان تجهز على منافستها 6-1 في المجموعة الحاسمة.

وقال الروسية "نجحت في الحفاظ على قتاليتي، كافحت على كل نقطة ووثقت بنفسي، اعتقد بان هذا كان مفتاح الفوز".

