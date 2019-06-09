أستراليا ترفع القبعة للـ "الأسطورة" بارتي

وباتت بارتي أول لاعبة أسترالية تحرز لقب البطولة الفرنسية منذ مارغرين كورت قبل 46 عاماً بفوزها على التشيكية الشابة ماركيتا فاندروسوفا 6-1 و6-3 السبت في المباراة النهائية.

وسارع رياضيو أستراليا الى تهنئة بارتي (23 عاماً) وغردت نجمة كرة القدم الاسترالية سامانتا كير التي ستقود منتخب بلادها في نهائيات كأس العالم للسيدات في فرنسا "نعم لقد فعلتها. تهانينا".

أما نجم منتخب الركبي في أستراليا آدم أشلي كوبر والذي أظهر دعمه لبارتي طوال البطولة فذكر على حسابه في تويتر "نعم!!! إلى الأمام بارتي! انك اسطورة حقاً".

وانضمت بارتي إلى ثلاث نجمات أستراليات سبق أن توجن بطلات في رولان غاروس وهن بالإضافة إلى كورت، إيفون غولاغونغ كاولي وليزلي بوري. كما باتت بارتي بفضل إنجازها أول لاعبة أسترالية تحرز لقبا كبيراً منذ سامانتا ستوسور في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2011.

وسارعت ستوسور وهي إحدى الصديقات المقربات من بارتي إلى تهنئة مواطنتها بقولها على انستاغرام "تهاني ضخمة لانتصارك المدهش اليوم. أنا سعيدة وفخورة جداً بك!!! لطالما آمنت بقدرتك على تحقيق هذا النجاح المبهر! تملكين موهبة وتصميماً كبيرين وهذا الكأس تؤكد ذلك".

واعتبر مدرب بارتي اللاعب السابق دارن كايهيل الذي سبق له أن قاد الرومانية سيمونا هاليب الى اللقب في العاصمة الفرنسية العام الماضي، بان أستراليا بأسرها فخورة بما حققته لاعبته وقال "لقد كانت رائعة. نحن في أستراليا نشعر بالفخر تجاهها وما قدمته لكرة المضرب الأسترالية. والأهم من ذلك كله انها قامت بذلك بتواضع كبير".

حتى نجم السينما في هوليوود الأسترالي راسل كرو قام بتهنئة بارتي بقوله "اش بارتي. لقد كنت مدهشة".

وانضمت الصحف الأسترالية إلى قافلة المهللين بانجاز بارتي واعتبرت صحيفة "سيدني هيرالد" بأن الفوز كان "جائزة مستحقة لشخص ودود جداً".

أما صحيفة "دايلي تيليغراف" فقالت "تستطيع أن تكون شخصاً لطيفاً وتلعب كرة مضرب بقتالية".



