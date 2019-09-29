ويلز تقدمت في بداية المباراة بعشر نقاط لصفر، ثم تواصل هذا التقدم ووصل إلى ثلاث وعشرين نقطة مقابل ثمان مع نهاية الشوط الأول. وعلى الرغم من الفارق الكبير في النتيجة رفض الأستراليون الاستسلام، ونجحوا في الوصول إلى خط نهاية المنتخب الويلزي عدة مرات، الأمر الذي أشعل المنافسة بين المنتخبين خاصة بعد وصول الفارق إلى نقطة واحدة فقط، لكن المنتخب الويلزي نجح في الصمود وتحقيق الفوز الثاني له ليتصدر المجموعة الرابعة بفارق ثلاث نقاط أمام أستراليا.