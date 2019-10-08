بطولة العالم للرغبي: جنوب إفريقيا تبلغ ربع النهائي بفوزها على كندا October 8, 2019 13:25 0:39 دقيقة حجز منتخب جنوب إفريقيا بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العالم للرغبي بعد سحقه لنظيره الكندي بـ66 نقطة مقابل 7. -آخر الفيديوهات 13:18 دقيقة تقرير خاص مع المغامر القطري فهد عبد الرحمن بادار 1:59 دقيقة الزمالك ينتظر قرار الـ"كاف" بشأن مباراة جينيراسيون 0:34 دقيقة تقارير تتحدث عن رغبة بايل في الرحيل عن ريال مدريد 0:39 دقيقة جنوب إفريقيا تبلغ ربع النهائي بفوزها على كندا 2:27 دقيقة الدوحة تستضيف النسخة الخامسة من "مؤتمر أسباير" 0:47 دقيقة أنباء عن اقتراب ميلان من إقالة مدربه جامباولو 2:38 دقيقة تغريدة هونغ كونغ: رابطة الدوري الأميركي لن تعتذر 0:34 دقيقة موراي يعود إلى البطولات الكبرى من بوابة ملبورن 0:34 دقيقة إسبانيول يقيل غاييغو ويعين ماشين خلفا له 3:05 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة السابعة