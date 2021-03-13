جاءت المباراة سجالاً بين المنتخبين حيث تبادلا الأسبقية على مدار دقائقها قبل أن ينجح المنتخب الإنكليزي في حسم الأمور لمصلحته قبل أربع دقائق على النهاية.. لتتضاءل حظوظ الفرنسيين بالتتويج باللقب.



وكان منتخب ويلز قد خطا خطوة عملاقة نحو التتويج باللقب بعد أن اكتسح مضيفه الإيطالي 48-7 ليعزز صدارته للمنافسات برصيد 19 نقطة جمعها من 4 انتصارات متتالية ليصبح على بعد انتصار واحد من إحراز اللقب.

