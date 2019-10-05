وخطف الشاب جوردان بيتايا البالغ من العمر تسعة عشر عاماً الأضواء بتألقه اللافت في أول مباراة له، بنجاحه في محاولة للوصول إلى خط الأوروغواي النهائي، وصناعته لمحاولة ناجحة أخرى. واقترب المنتخب الأسترالي بشدة من التأهل إلى ربع النهائي بعد هذا الفوز، فيما فقد المنتخب الأوروغواياني فرصة مواصلة المشوار في البطولة.

إنكلترا إلى ربع نهائي

من جهته أصبح المنتخب الإنكليزي هو أول الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في البطولة التي تستضيفها حالياً اليابان عقب تغلبه على الأرجنتين (39-10).

أقيمت المباراة ضمن المجموعة الثالثة وحلق المنتخب الإنكليزي منفرداً في الصدارة برصيد 15 نقطة بينما تجمد رصيد الأرجنتين عند 6 نقاط في المركز الثالث.