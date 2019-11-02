جنوب أفريقيا تحرز كأس العالم للرغبي

من قبل beIN SPORTS November 2, 2019 09:35 حقق منتخب جنوب أفريقيا لقب كأس العالم للرغبي للمرة الثالثة بتاريخه بعد أن غلب نظيره الإنكليزي 32-12 ضمن المباراة النهائية التي جرت السبت في اليابان.