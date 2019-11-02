جنوب أفريقيا تحرز كأس العالم للرغبي من قبل beIN SPORTS November 2, 2019 09:35 حقق منتخب جنوب أفريقيا لقب كأس العالم للرغبي للمرة الثالثة بتاريخه بعد أن غلب نظيره الإنكليزي 32-12 ضمن المباراة النهائية التي جرت السبت في اليابان. AFP السابق نيوزلندا تحقق المركز الثالث بع اقرأ التالي آخر الأحداث November 2, 2019 09:35 جنوب أفريقيا تحرز كأس العالم للرغبي November 1, 2019 15:01 نيوزلندا تحقق المركز الثالث بعد فوز كبير على ويلز October 27, 2019 14:27 جنوب إفريقيا تلاقي إنكلترا في النهائي October 26, 2019 14:18 إنكلترا تفاجئ حاملة اللقب نيوزيلندا وتبلغ النهائي October 12, 2019 13:32 إعصار "هاغيبيس" يلقي بظلاله على مونديال الرغبي October 31, 2015 18:49 "راقصو الهاكا" يتربعون على "عرش" مونديال الرغبي October 25, 2015 20:32 مونديال الرغبي: أستراليا في النهائي October 24, 2015 19:47 نيوزيلندا بشق الأنفس إلى نهائي مونديال الرغبي October 18, 2015 15:58 مونديال الرغبي: الأرجنتين تحلّق نحو نصف النهائي October 17, 2015 23:22 جنوب أفريقيا تصطدم بنيوزيلندا في نصف النهائي