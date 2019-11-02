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دوري أبطال أوروبا
رغبي

جنوب أفريقيا تحرز كأس العالم للرغبي

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حقق منتخب جنوب أفريقيا لقب كأس العالم للرغبي للمرة الثالثة بتاريخه بعد أن غلب نظيره الإنكليزي 32-12 ضمن المباراة النهائية التي جرت السبت في اليابان.

AFP
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