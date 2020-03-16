وأفاد متحدث باسم الرابطة في بيان "بسبب التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد، لن تقام دورات شتوتغارت واسطنبول وبراغ كما هو مقرر. نأسف من مشجعينا الأوفياء واللاعبات والرعاة وكل من يدعمون كرة المضرب النسائية المحترفة، لاضطرارنا لاتخاذ" هذا القرار.

وتابع "في الوقت الراهن، تم تعليق دورات رابطة المحترفات حتى الثاني من أيار/مايو. سنتخذ قرارا في الأسبوع الذي يسبق (هذا التاريخ) بشأن ما تبقى من موسم دورات كرة المضرب المقامة على ملاعب ترابية في أوروبا، وسنواصل مراقبة الوضع عن قرب وتأثيره على موسم 2020".

وكان من المقرر أن تقام دورة شتوتغارت بين 20 نيسان/أبريل و26 منه، مثلها مثل اسطنبول، على أن تقام براغ في الأسبوع اللاحق.

وانضمت رابطة المحترفات بذلك الى رابطة المحترفين التي أعلنت في 12 آذار/مارس، إلغاء كل الدورات المقررة حتى 26 نيسان/أبريل.

وفرض فيروس "كوفيد-19" الذي أودى حتى صباح الإثنين بحياة أكثر من ستة آلاف شخص، تأثيره على مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، وفرض تعليقا شبه شامل لمختلف المنافسات في معظم الرياضات حاليا.