وكانت سفيتولينا أعلنت أنها لن تواجه لاعبات من روسيا أو بيلاروسيا، إلا إذا نافسن تحت علم محايد.

وأعلنت رابطتا اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات قبل ساعات من المباراة الثلاثاء أنهما ستسمحان للاعبين من روسيا وبيلاروسيا في الاستمرار في منافساتها ولكن "ليس تحت علم بلادهم حتى إشعار آخر".

ووسط تشجيع الجماهير، حققت المصنفة أولى في الدورة وبطلة العام 2020 فوزًا سهلا بنتيجة 6-2، 6-1 أمام ابنة الـ20 عامًا.

كان الحزن باديًا على وجهها طيلة المباراة ووضعت يدها على قلبها مرات عدة بعد الفوز، كما أنها صافحت منافستها مع نهاية المباراة على الشبكة.

بتنورة زرقاء وقميص أصفر يرمزان إلى لونَي علم بلادها، قالت سفيتولينا وهي متأثرة في المقابلة على أرض الملعب "هذه الدورة مميزة جدًا بالنسبة لي...كل الأرباح التي أحققها هنا ستذهب للجيش الأوكراني، لذا أشكركم على دعمكم".

وقالت لاحقًا أمام الصحافيين "إنه فوز مميز بسبب ما نعانيه الآن في أوكرانيا. إنه أمر مرعب...بالنسبة لي، أنا لا ألعب لنفسي فقط. ألعب من أجل بلدي، ألعب لمساعدة الجيش الأوكراني والمحتاجين. كل انتصار سأحققه سيكون مميزًا للغاية".

كما تأهلت إلى الدور المقبل المصرية ميار شريف بفوزها على الأسترالية سيوني مينديس 6-1، 6-7 (2-7)، 6-4.

وأزال موقع رابطة اللاعبات المحترفات "دبليو تي ايه" أعلام اللاعبات من روسيا وبيلاروسيا إلى جانب اسمهن في التصنيف.

