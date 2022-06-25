وحققت التشيكية (32 عاماً) لقبها الأول بعد أكثر من عام من فوزها الأخير في دورات "دبليو تي آيه" وتحديداً في الدوحة في آذار/مارس 2021، رافعة عدد ألقابها في مسيرتها إلى 29.

كما عادت إلى نهائي إيستبورن للمرة الأولى منذ 11 عاماً حين خسرت أمام الفرنسية ماريون بارتولي عام 2011.

وهي المواجهة الثانية التي جمعت هذا العام بين أوستابنكو وكفيتوفا بعد الأولى في ربع نهائي دورة دبي حين خرجت اللاتفية منتصرة بواقع 5-7 و7-5 و7-6 (11-9).

وحققت كفيتوتا انتصارها الخامس على أوستابنكو من أصل تسعة لقاءات بينهما.

قالت كفيتوفا عقب فوزها "أريد أن أحيّي يلينا (أوستابنكو)"، مضيفة "عانيت أيضاً من الهزيمة في النهائي هنا (عام 2011). هو ملعب رائع وآمل في ألاّ نكون قد تسببنا في إلحاق الضرر به".

وختمت "اللعب على العشب، بالنسبة لي، هو من الأمور المميزة دائماً. الفوز هنا هو أفضل تحضير لويمبلدون" التي توجت بطلة لها عامي 2011 و2014.

على العشب الإنكليزي، دخلت التشيكية في أجواء اللقاء سريعاً وفازت بالشوط الأوّل من دون أي صعوبة، مستفيدة من عدم قدرة منافستها البالغة 25 عاماً على ردّ إرسالاتها.

ولم تنجح أوستابنكو، المصنفة 14 عالمياً، في إيجاد نمطها الأفضل في الملعب، فارتكبت 4 أخطاء مزدوجة في المجموعة الأولى.

في المجموعة الثانية، كسرت كفيتوفا إرسال منافستها في الشوط الثالث، قبل أن تضطر لإنقاذ خمس كرات لكسر إرسالها في الشوط التالي، لتحسم المجموعة لصالحها فالمباراة.