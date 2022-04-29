في المقابل بلغت الرومانية سيمونا هاليب الدور الثاني بفوزها على الصينية شواي جانغ بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-3.

وستواجه هاليب في الدور المقبل الإسبانية باولا بادوسا الفائزة على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-3 و6-0.