وفي ظل الاقصاءات المتتالية لدى المصنفات، تعزّزت فرصة التونسية أنس جابر المصنفة 12 في البطولة والرابعة عشرة عالمياً في الذهاب بعيداً في البطولة.

وتلاقي جابر في ربع النهائي الاستونية أنيت كونتافيت المصنفة 18 في البطولة والفائزة على البرازيلية بياتريز حداد مايا 6-صفر و6-2.

من جهتها، أحبطت الأميركية غير المصنفة شيلبي رودجرز وصيفة بطولة فلاشينغ ميدوز الأخيرة الكندية الشابة ليلى فرنانديز بثلاث مجموعات.

وبعد ساعتين و34 دقيقة ومباراة ماراثونية، فازت رودجرز 2-6 و6-1 و7-6 (7-4) على المصنفة 23 في البطولة البالغة 19 عاماً لتبلغ ربع النهائي.

قالت رودجرز: "كانت المنافسة على من تتحكّم بالكرات. لديها مستقبل باهر. وقف الحظ بجانبي اليوم، واتطلع إلى ربع النهائي".

وتلتقي رودجرز المصنفة 24 اللاتفية يلينا أوستابنكو التي أقصت المصنفة ثانية البولندية إيغا شفيونتيك بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-3.

وجاء خروج شفيونتيك بعد يوم من إقصاء المصنفة أولى التشيكية كارولينا بليشكوفا وحاملة اللقب الكندية بيانكا أندرييسكو.

وبعد اقصاء شفيونتيك، وقبلها المصنفة رابعة الأوكرانية إيليا سفيتولينا أمام الأميركية جيسيكا بيغولا 6-1 و6-1 والتشيكية الثالثة باربورا كرايتشيكوفا أمام الإسبانية باولا بادوسا 6-1 و7-5، بقيت الألمانية أنجليك كيربر العاشرة الأعلى تصنيفاً لدى السيدات.

وعادة ما تقام هذه الدورة في آذار/مارس، لكنها عادت هذا الخريف بعد غياب سنتين ونصف بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية. لم تقم في 2020 و2021 وتم تأجيل النسخة الحالية.

