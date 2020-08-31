وأحرزت أزارينكا لقب الدورة الأميركية دون أن تخوض المباراة النهائية إثر انسحاب منافستها اليابانية ناومي أوساكا بسبب الإصابة، والأخيرة ارتقت مرتبة واحدة وأصبحت تاسعة.



في ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 8717 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 6356

3- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5205

4- الأميركية صوفيا كينن 4590

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4580

6- الكندية بيانكا أندرييسكو 4555

7- الهولندية كيكي برتنز 4335

8- الأميركية سيرينا وليامس 4080

9- اليابانية ناومي أوساكا 4020

10- السويسرية بيليندا بنتشيتش 4010

