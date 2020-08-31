وأحرزت أزارينكا لقب الدورة الأميركية دون أن تخوض المباراة النهائية إثر انسحاب منافستها اليابانية ناومي أوساكا بسبب الإصابة، والأخيرة ارتقت مرتبة واحدة وأصبحت تاسعة.
في ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:
1- الأسترالية آشلي بارتي 8717 نقطة
2- الرومانية سيمونا هاليب 6356
3- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5205
4- الأميركية صوفيا كينن 4590
5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4580
6- الكندية بيانكا أندرييسكو 4555
7- الهولندية كيكي برتنز 4335
8- الأميركية سيرينا وليامس 4080
9- اليابانية ناومي أوساكا 4020
10- السويسرية بيليندا بنتشيتش 4010